Вашингтон, , 12:40 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис провела уже несколько телефонных переговоров с иностранными лидерами от имени нового главы Белого дома Джо Байдена, обратил внимание обозреватель New York Post Стивен Нельсон в вышедшей 16 февраля заметке.

Так, с момента прихода к власти новой администрации Харрис пообщалась с французским лидером Эммануэлем Макроном, премьер-министр Канады Джастином Трюдо и главой ВОЗ Тедросом Гебреисусом.

«Благодаря этим звонкам укрепляется роль вице-президента на дипломатическом поприще», — отметил Нельсон, по словам которого бывший вице-президент Майкл Пенс также иногда проводил телефонные переговоры с иностранными лидерами, но по большей части общением с мировыми лидерами, особенно в последний год его правления, занимался бывший президент Дональд Трамп.

Так, как показал анализ сообщений пресс-службы Белого дома за последний год пребывания Пенса в должности, ему не приходилось проводить прямых телефонных разговоров с лидерами иностранных государств.

Напомним, ряд аналитиков обращал внимание на то, что выбора Харрис в качестве вице-президента не случаен, если учесть немолодой возраст нынешнего главы Белого дома и ее индийское происхождение. По мнению ряда наблюдателей, она вполне может занять место Байдена в случае его кончины или потери дееспособности в связи с пожилым возрастом. Индийское же ее происхождение многие назвали преимуществом в процессе привлечения Индии на сторону США в противостоянии с Китаем.