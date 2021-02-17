Вашингтон, 17 февраля 2021, 12:40 — REGNUM Вице-президент США Камала Харрис провела уже несколько телефонных переговоров с иностранными лидерами от имени нового главы Белого дома Джо Байдена, обратил внимание обозреватель New York Post Стивен Нельсон в вышедшей 16 февраля заметке.
Так, с момента прихода к власти новой администрации Харрис пообщалась с французским лидером Эммануэлем Макроном, премьер-министр Канады Джастином Трюдо и главой ВОЗ Тедросом Гебреисусом.
Так, как показал анализ сообщений пресс-службы Белого дома за последний год пребывания Пенса в должности, ему не приходилось проводить прямых телефонных разговоров с лидерами иностранных государств.
Напомним, ряд аналитиков обращал внимание на то, что выбора Харрис в качестве вице-президента не случаен, если учесть немолодой возраст нынешнего главы Белого дома и ее индийское происхождение. По мнению ряда наблюдателей, она вполне может занять место Байдена в случае его кончины или потери дееспособности в связи с пожилым возрастом. Индийское же ее происхождение многие назвали преимуществом в процессе привлечения Индии на сторону США в противостоянии с Китаем.