Джакарта, , 12:39 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди посетит Бруней, чтобы обсудить роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в содействии урегулированию конфликтов в Мьянме, сообщает Antara.

Глава МИД Индонезии отправилась с визитом в Бруней 17 февраля 2021 года.

По словам министра, усилия по оказанию помощи Мьянме должны основываться на ряде принципов, а именно на невмешательстве, удалении приоритетного внимания конструктивному подходу, обеспечению безопасности и благополучия народа Мьянмы и содействию поиску решений, включая содействие к демократическому переходу.

После Брунея министр иностранных дел Индонезии отправится в Сингапур, чтобы обсудить дальнейшие усилия АСЕАН по реагированию на события в Мьянме.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что государство продолжит вносить конструктивный вклад в урегулирование конфликта в Мьянме.

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