Москва, , 12:37 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил президенту РФ Владимиру Путину механизм перечисления денег малоимущим на банковскую карточку на питание.

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«Мы предлагаем использовать платежные карты «МИР» малообеспеченным гражданам, которые не могут позволить питание, перечислять из федерального бюджета деньги», — сказал Миронов в ходе встречи лидеров фракций Госдумы и президента РФ Владимира Путина.

По его предложению, потратить деньги будет нельзя на табак и алкоголь.

«Если в течение месяца деньги не потрачены — отправить деньги в бюджет», — добавил он.

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