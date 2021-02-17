Ново-Огарево, Московская область, , 12:36 — REGNUM Введение продовольственных сертификатов для малоимущих в России может иметь смысл. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

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»Есть и плюсы, есть и определённые проблемные вопросы, которые надо решать. Но точно совершенно подумать над этим можно. Правда, вот на мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как это было в разгар эпидемии, но тем не менее об этом поговорить можно», — заявил Путин.

Он отметил, что ранее поручал правительству рассмотреть такую меру.