Ново-Огарево, Московская область, , 12:29 — REGNUM Историческое наследие служит надёжным ориентиром для политики России. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

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"Прошлое не должно нас тянуть назад, но есть вещи, которые мы не можем и не будем забывать. И геноцид в отношении гражданского населения Советского Союза и Российской Федерации, безусловно, одна из чёрных страниц. Но это то, что заставляет нас с открытыми глазами взглянуть на сегодняшние события и строить нашу политику на будущее с тем, чтобы ничего подобного в будущем никогда не повторилось», — заявил Путин.