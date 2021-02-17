Москва, , 12:28 — REGNUM Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов попросил у президента РФ Владимира Путина поддержки законопроекта о защите минимального дохода должника.

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"Реализация закона даст возможность должнику указать в службе судебных приставов банковский счет для сохранения ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Банк и другие кредитные организации не смогут списывать эту сумму в счет погашения долга», — сказал Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Неверов подчеркнул, что «сама процедура будет предельно простая и понятная, носить заявительный характер».