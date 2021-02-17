Москва, , 12:27 — REGNUM Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, вводящий правила предвыборной агитации в интернете, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

«Мы предлагаем действие норм и положений существующего законодательства распространить также на агитацию в интернете. Наше глубокое, что в том, что касается агитации, изготовлении и распространения агитационных материалов, а также информации, должны регулироваться одними законами и одними нормами. Не может быть часть агитации в одних случаях регулироваться законом, а другая часть быть вне закона», — заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»).

ЦИК России наделяется правом устанавливать особенности изготовления и распространения агитационных материалов, в том числе в интернете.

Кроме того, устанавливается механизм реагирования Роскомнадзора на поступающие обращения избирательных комиссий на нарушения правил агитации в интернете. Вводятся такие меры, как блокировка.

Ограничение доступа к информационным ресурсам, на которых размещены агитационные материалы, вводится не ранее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении соответствующих выборов, референдума и оканчивается по истечении пяти дней со дня определения результатов соответствующих выборов, референдума.

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