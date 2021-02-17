Москва, , 12:25 — REGNUM «Единая Россия» направила свои предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Правительство сейчас по вашему поручению готовит варианты решений. Мы, Владимир Владимирович, тоже направили туда ряд предложений, надеемся, что они будут учтены», — сказал Неверов.

Тема индексации пенсий работающим пенсионерам звучит сегодня от всех партий, на самом деле, это такой запрос на справедливость, отметил депутат Госдумы.