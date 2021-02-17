Москва, , 12:24 — REGNUM «Единая Россия» предлагает возложить на службу занятости новые полномочия. Об этом заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин встречается с лидерами фракций Госдумы — все новости»

"Мы предлагаем возложить на службу занятости полномочия по определению государственной политики занятости и ее координации с политикой в сфере образования, потому что нам сейчас необходимы краткосрочные и долгосрочные программы профобучения и переобучения безработных граждан, в которые обязательно должны быть включены и работодатели. Центры занятости должны сегодня заработать по-новому, и из «бирж труда», куда человек обращался в первую очередь за пособием, они должны превратиться в удобные, клиентоориентированные центры», — заявил Неверов.

Централизация, по сути, работы службы занятости позволит усилить межрегиональное взаимодействие и начать замещать внешнюю миграцию внутренней, значительно повысит мобильность трудовых ресурсов, отметил парламентарий.