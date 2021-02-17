Джакарта, , 12:21 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство туризма и креативной экономики намерено укрепить сотрудничество с Венгрией в сфере туризма и креативной экономики, сообщает Antara.

Министр туризма Сандиага Уно заявил, что туризм является одним из секторов, на который серьезно повлияла пандемия COVID-19.

Индонезия и Венгрия имеют большие возможности для расширения сотрудничества.

Известно, что в 2019 году из Венгрии прибыло 14 218 туристов. Однако в 2020 году их число резко сократилось из-за пандемии и составило 3559 туристов.

«Когда откроется граница, мы, конечно, будем привлекать туристов из Венгрии», — заявил Сандиага Уно.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил признательность за расширение сотрудничества с правительством Венгрии, особенно в сферах туризма и творческой экономики.

«Бали — это одно из излюбленных мест для венгерских туристов. Мы также рады совместной работе в сфере творческой экономики, в том числе в сфере финансовых технологий, искусственного интеллекта и развития цифровых технологий», — заявил Петер Сийярто.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии заявила, что государство продолжит стремиться и вносить конструктивный вклад в урегулирование конфликта в Мьянме.

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