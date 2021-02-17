17 февраля 2021 | Время чтения 4 мин

Платон Беседин, , 16:36 — REGNUM Никита Михалков рассказал, сколько получают актёры за съёмочный день. По словам режиссёра, гонорар Павла Деревянко составляет 300 000 рублей в день, Александры Бортич — от 200 000 рублей, Максима Виторгана — 200 000 рублей. Заметьте, в списке одни, назовём их так, «протестные артисты». Те, кто, в частности, или зовёт людей на несанкционированные митинги, или поддерживает странных господ, или насмехается над правоохранителям — ну, и вообще регулярно вещает о «кровавом Мордоре».

Никола Пуссен. Поклонение Золотому тельцу. 1633-1634

В частности, Михалков обратился лично к актрисе Александре Бортич, получающей в России за съёмочный день 200 тысяч рублей, а сама она родом из Белоруссии: «Зачем ты заставляешь людей бунтовать против той страны, которая тебя приняла, которая тебя полюбила? Саша, чего тебе не хватает, кто тебя ограбил?» Справедливый, на мой взгляд, вопрос.

Михаил Ефремов Цитата из к/ф «На Париж». Реж. Сергей Саркисов. 2019. Россия

Грешно считать чужие деньги. И, в принципе, занятость в кинопроектах не отменяет того факта, что артист может быть недоволен положением дел в государстве. Вопрос в том, как и для чего он выказывает и высказывает это недовольство. Вспомним того же Алексея Серебрякова. Этот господин живёт в Северной Америке, зарабатывать ездит в Россию и при этом хает её изощрённо, заодно гадя и на русский народ.

Обычно такие губят себя сами. Самый яркий пример тому — Михаил Ефремов. Того нарекли «совестью нации», лепили из него морального авторитета, борющегося с режимом, а на деле он оказался бесхребетным и беспринципным человеком: убил, нажравшись алкоголя, в пьяном ДТП человека, а после устроил бесстыжее, позорное шоу.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ошибка думать, будто протест в современных реалиях делают сирые и убогие, нищие и обездоленные, униженные и оскорблённые. Это не совсем так. Или подчас совсем не так. Сегодня протест делают сытые и прикормленные — в том числе — те, кто живёт в достатке, а подчас и в излишествах. И им хочется ещё. Очень хочется. Или они просто заигрывают с толпой. Для лицедеев это вообще свойственно.

Дело ведь не в том, почему они — эти «протестные актёры» — говорят и делают то, что они говорят и делают. Вопрос в том, «за сколько» и «как». Проблема людей, состоящих из подобного вещества, в том, что они с удовольствием облизывают руку дающего, охотно берут у него деньги, блага, а после подвывают из-за углов. В нужный момент они, конечно, сориентируются — и всё у них будет хорошо, потому что совесть — это не к ним. Вот только что делать тем и с теми, кто сломал свои судьбы, уверовав в уговоры нечистоплотных?

И да, как я сказал, чужие деньги считать грешно. Но, стоп, простите! 300 тысяч рублей в день господину Деревянко? 200 тысяч господину Виторгану? За что?! Объясните нам, за что платятся такие деньжища.

Нет, ясно, что в мире симулякров подобные персонажи искусственно и намеренно вытеснили из фокуса общественного мнения настоящих героев. И ясно, что артисты — в принципе привилегированная каста. Эдуард Лимонов блестяще показал это в своей книге «Дисциплинарный санаторий». Однако то, что так есть, не означает того, что так быть должно. Издёвкой выглядят 200 тысяч Виторгана и 300 тысяч Деревянко на фоне 20−25 тысяч рублей, которые получает педиатр (в лучшем случае) в районной поликлинике.

Александра Бортич Цитата из к/ф «Я худею». Реж. Алексей Нужный. 2018. Россия

Почему так произошло, что артисты вдруг выделили себя в отдельную элитарную группу, охраняемую лучше, чем нефтяные месторождения, и ещё смеют ныть оттуда о том, как всё плохо? И ведь они не за страну, не за народ переживают, а исключительно за себя. Сколько раз мы слышали их стоны в пандемические времена о том, что, мол, пропадают они без корпоративных гонораров? Эти люди утратили всякую связь с реальностью. Так почему им всё это позволено?

Может, Меладзе, который ныл о тяготах артистов, создал нечто духоподъёмное? Может, Деревянко и Виторган сыграли в лентах, которые представили Россию в мире, и тот восхитился? Может, это большое искусство? Нет, это массовая культура самого дешёвого образца — культурка, которая дебилизирует общество, оскотинивает его, и общество это, изо дня в день откармливаемое на идиотских сериалах и программах, где идентифицируют ДНК, в конечном счёте теряет и разум, и вкус. Порочный замкнутый круг. И актёры в нём играют в антинародном спектакле.

Так что господам из шоу-биза стоило бы прикрыть свои рты, как и их инстаграмы, потому что не им говорить о справедливости. Не им, «проживающим за оргией оргию, имеющим ванну и тёплый клозет». Им же лучше бы заткнуться. Потому что народ наш терпеливый, но уж когда он не выдержит — жди урагана, сметающего всё на своём пути. В том числе и маленьких артистических клопов, насосавшихся шальных денег до одурения.