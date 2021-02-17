Ново-Огарево, Московская область, , 12:16 — REGNUM Рост безработицы на фоне пандемии коронавируса оказался меньше, чем прогнозировалось, но работать над возвращением на докризисный уровень занятости всё равно нужно. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

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«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но всё-таки он есть. Мы это видим, фиксируем. Я всё время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень», — заявил Путин.

«И в целом ситуация исправляется. Она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз», — указал он.

В то же время президент подчеркнул, что работать над этим надо «постоянно».