Кишинёв, , 12:16 — REGNUM Министерство иностранных дел Молдавии критически отреагировало на участие посла России в Кишинёве Олега Васнецова в заседании отчетной коллегии МИД Приднестровья. Об этом сообщает пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства.

«Мы напоминаем о просьбе властей Кишинева воздержаться от участия дипломатов, аккредитованных в Республике Молдова, в мероприятиях, организованных тираспольскими структурами», — говорится в сообщении молдавского министерства.

В МИД Молдавии также призвали дипмиссии сообщать об официальных контактах с властями Приднестровья и опровергать «ошибочные» сообщения Тирасполя.

Стоит отметить, что заседание отчетной коллегии МИД Приднестровья прошло 10 февраля. Васнецов на нём отметил активное содействие Кишинева в решении проблем российских соотечественников в ПМР.