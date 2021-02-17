Москва, , 12:09 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский предложил лишить депутатских полномочий Валерия Рашкина.

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«Я бы внес предложение прекратить досрочно полномочия депутата Рашкина за такую клевету на нашу Родину и за призыв выйти 23 февраля без разрешения. Да он хуже Навального — Рашкин!» — заявил Жириновский в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы.

Накануне в ходе пленарного заседания Рашкин обвинил власти в политических репрессиях, которые, по его мнению, «переплюнули» репрессивную политику СССР в 1937—1938 годах. В качестве примеров парламентарий назвал арест сына экс-губернатора Иркутской области, задержание депутата саратовской областной думы Николая Бондаренко, а также иски к директору совхоза им. Ленина Павлу Грудинину.