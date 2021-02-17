Уфа, 17 февраля 2021, 12:10 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил нового министра культуры региона. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что министром культуры с 17 февраля назначена Татьяна Мрдуляш, которая с 2015 года работала в Третьяковской галерее и в последние годы занимала пост заместителя генерального директора по развитию этого музея.
Азаров представил Мрдуляш членам кабинета министров на заседании областного правительства.
Азаров также отметил, что данный проект является приоритетным. Он выказал уверенность в том, что это станет огромным творческим прорывом в культурной жизни области.
Сообщается, что Борис Илларионов, который ранее занимал должность министра культуры, принял решение о своем уходе с этой должности. По словам Азарова, регион многое приобрел за время работы Илларионова.
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