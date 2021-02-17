Уфа, , 12:10 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров представил нового министра культуры региона. Об этом 17 февраля сообщает пресс-служба областного правительства.

Сообщается, что министром культуры с 17 февраля назначена Татьяна Мрдуляш, которая с 2015 года работала в Третьяковской галерее и в последние годы занимала пост заместителя генерального директора по развитию этого музея.

Азаров представил Мрдуляш членам кабинета министров на заседании областного правительства.

«Татьяна Павловна — один из вдохновителей проекта по созданию филиала Третьяковской галереи здесь, в Самаре. Рассчитываю, что до конца этого года мы доведем работы до конца, а в начале года 2022 откроем в полной мере филиал Третьяковской галереи», — цитирует слова Азарова пресс-служба ведомства.

Азаров также отметил, что данный проект является приоритетным. Он выказал уверенность в том, что это станет огромным творческим прорывом в культурной жизни области.

«Татьяна Павловна является одним из непосредственных участников и других культурных событий нашего региона. Хотя бы вспомнить «Волга-фест». С культурной жизнью региона она знакома, имеет свои проекты, идеи, и я надеюсь, что мы их воплотим в жизнь», — заявил глава региона.

Сообщается, что Борис Илларионов, который ранее занимал должность министра культуры, принял решение о своем уходе с этой должности. По словам Азарова, регион многое приобрел за время работы Илларионова.

«Все договоренности, о которых мы говорили в самом начале работы, были достигнуты и исполнены. Мы создали хорошую творческую атмосферу, запустили целый ряд проектов на территории нашего региона», — подчеркнул глава области.

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