Анкара, , 12:49 — REGNUM Посол России в Турции Алексей Ерхов на пресс-конференции 17 февраля заявил, что российские эксперты обеспокоены возможностью применения Украиной турецких беспилотных аппаратов Байрактар ТБ2 в Донецке и Луганске. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

Ерхов отметил, что, по словам российских экспертов, турецкие Байрактары ТБ2 превратятся в «инструмент превосходства», если будут применяться в Донецке и Луганске.

«Подумайте о крайне негативных настроениях на Западе, которые вызвала покупка Турцией у России системы ПВО С-400», — подчеркнул Ерхов, добавив, что две суверенные страны сотрудничают в военно-техническом пространстве, и, в принципе, трудно возражать против этого.

«Мы должны признать, что российские эксперты выражают опасения по поводу того, что Киев не сможет устоять перед соблазном использовать своё превосходство, которое даст ему владение турецкими беспилотниками. Я не знаю, оправданы ли эти опасения. Мы не хотим, чтобы такой сценарий произошел. Мы постараемся это предотвратить», — указал Ерхов.

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