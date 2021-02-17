Ново-Огарево, Московская область, , 12:04 — REGNUM Западные страны пытаются переложить бремя издержек за геополитический проект, связанный со сменой власти на Украине, на Россию. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

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»Почему так всё крутится вокруг «Северного потока — 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект «Украина». Вот и всё. Всё на самом деле достаточно примитивно. Всё просто, мы это давно понимаем. Но таков мир, в котором мы живём», — заявил Путин.

«Или посмотрите, что в Латвии произошло — взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули, и тишина! Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу? И оценки того, что там происходит, в Европе со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, — это не пропаганда», — отметил он.