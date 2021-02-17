Москва, , 12:02 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту РФ Владимиру Путину ввести продовольственные сертификаты.

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«Давайте им по твердым ценам, пусть не самого высокого качества, чтобы он в месяц мог купить необходимый набор товаров», — заявил Жириновский.

Он считает, что Минтруд тормозит введение продовольственных сертификатов из-за того, что в составе министерства нет представителя от ЛДПР, им вполне мог быть глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.