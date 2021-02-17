Джакарта, , 12:02 — REGNUM Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, сообщает Antara.

Стороны обсудили ряд вопросов, включая укрепление двусторонних отношений с Индонезией.

Госсекретарь США подчеркнул важность стратегического партнерства между США и Индонезией, особенно для процветания и безопасности двух стран.

Стороны обсудили возможности увеличения торговли и инвестиций между Индонезией и США. Энтони Блинкен выразил благодарность главе МИД Индонезии за усилия по установлению мира в Афганистане.

В США заявили, что Индонезия, являющаяся крупнейшей в мире страной с мусульманским большинством, может помочь народу Афганистана в решении политических проблем.

Госсекретарь подчеркнул важность защиты свободного судоходства в Южно-Китайском море.

Как сообщало ИА REGNUM, миграционная служба на острове Бали депортировала американского гражданина по делу о преследовании.

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