Мадрид, , 12:04 — REGNUM 17 февраля члены Конгресса депутатов воспользуются правительственным часом в нижней палате парламента Испании и напрямую попросят председателя правительства Педро Санчеса отправить в отставку одного из своих заместителей. Об этом сообщила газета El País.

Представители «Народной партии», «Вокс» и «Гражданской партии» намерены обратиться к премьер-министру Санчесу с просьбой уволить лидера партии «Подемос» Пабло Иглесиаса с поста вице-премьера.

Ранее заявления Иглесиаса были расценены как попытка поставить под сомнение качество «демократии в Испании».

На прошлой неделе в интервью газете «Ара» Иглесиас заявил, что «в Испании нет ситуации полной политической и демократической нормальности, когда из лидеров двух партий, правящих в Каталонии, один находится в тюрьме (Ориол Жункерас), а другой (Карлес Пучдемон) — в Брюсселе».

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