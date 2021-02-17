Санкт-Петербург, , 11:59 — REGNUM В Петербурге городской парламент одобрил в первом чтении законопроект об управлении городским имуществом, передает корреспондент ИА REGNUM. Эти полномочия останутся целиком у исполнительной власти.

Проект «О порядке управления и распоряжения собственностью Санкт-Петербурга» представил единоросс Денис Четырбок. Документ регламентирует, что управлять собственностью города будет Смольный, а Заксобрание — принимать в этой связи законы и контролировать их исполнение.

При этом в адрес законопроекта критически высказались практически все оппозиционные фракции. Они указали, что документ не решает основных проблем в сфере управления госсобственностью Петербурга.

«Закон, который устанавливает что-то, хоть касающееся управления и распоряжения городской собственностью, он, конечно, нужен. Но это тот случай, когда в первом чтении можно принять, а потом надо полностью переписывать, почти до неузнаваемости. Этот закон страдает родовым дефектом петербургского парламентаризма как минимум последних двух десятков лет. Он написан по принципу «вот столечко — парламенту, все остальное — исполнительной власти». В чем проблема нашей исполнительной власти в сфере распоряжения собственностью? Она очень проста. Она считает собственником городского имущества себя. Не жителей Петербурга, которых представляют избранные депутаты, а себя: губернатора, правительство, вице-губернаторов, КИО», — сказал «яблочник» Борис Вишневский.

Так, он указал, что в законопроекте с точки зрения реального парламентского контроля нет ничего нового, зато правительство по-прежнему будет всем распоряжаться, а депутатам отвечать на любые вопросы и претензии «не ваше дело».

Он полагает, что в законопроект нужно добавить реальные механизмы распоряжения городским имуществом с согласия парламента.

«А не чтобы он наблюдал за этим как юный натуралист за муравейником. Чтобы невозможно было дарить никаким Ротенбергам имущество города, а потом еще оказываться им должными и оплачивать им разрушение СКК и строительство нового», — добавил Вишневский.

Напомним, в Петербурге в 2020 году на 22,3% перевыполнили план по продаже госимущества.

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