Москва, , 11:51 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание президента РФ Владимира Путина на проблемы с выборами во Владимире, Липецке, Ульяновске, Костроме, где отказались от выборов по партийным спискам.

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Он возмущен тем, что в этих городах победу одержали представители «Единой России».

«В этих городах осенью будут самые большие протесты, ибо представителей других партий нет. Это приведет к ненависти к этой партии», — заявил Жириновский.