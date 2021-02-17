Москва, , 11:51 — REGNUM Россия может перейти к политике активного сдерживания Соединённых Штатов, если Вашингтон не откажется от давления на Москву. Об этом 17 февраля заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Если политика США останется прежней… значит, с нашей стороны будет проводиться политика активного сдерживания США по всем направлениям», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, эта политика может включать в себя противодействие санкциям и американским попыткам влиять на внутренние процессы в России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что санкции Соединённых Штатов не помешают реализовать проект «Северный поток — 2». Дипломат выразил сожаление, что Вашингтон не демонстрирует «ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться».

Читайте также: МИД России: Москва отвергает концепцию ограниченной ядерной войны