Киев, 17 февраля 2021, 11:54 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов может быть отправлен в отставку, если в ближайшее время на Украине не начнётся вакцинация от COVID-19. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев 17 февраля, общаясь с журналистами телеканала «НАШ».
Он рассказал, что, несмотря на некоторое опоздание, вызванное техническими препятствиями, вакцинация вскоре начнётся.
На вопрос журналиста о том, что будет, если вакцинация всё же не начнётся, Гетманцев ответил:
Напомним, ранее Степанов пообещал решить возникшие трудности и начать вакцинацию на Украине до конца февраля 2021 года.
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