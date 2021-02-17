Москва, , 11:47 — REGNUM В Москве рассчитывают на то, что после того, как во Владивостоке закрылось американское генконсульство, консульское присутствие РФ в США не сократится. Об этом 17 февраля заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, российские власти ранее получили от американской стороны четкий сигнал о том, что закроется генконсульство США во Владивостоке и будет приостановлена деятельность генконсульства в Екатеринбурге.

«Мы исходим из этого сигнала. Ничего другого от американцев в его развитие или в плане какой-то коррекции мы не получали», — уточнил Рябков.

При этом он отметил, говоря о том, как подобные действия отразятся на российском консульском присутствии в Соединенных Штатах, что в Москве надеются, что оно не будет сокращено.

«Ничего подобного мы от американцев не слышали, и я очень надеюсь, что до этого не дойдет. У нас и так уже «оголено» западное побережье США в плане обеспечения консульских действий и обслуживания наших граждан и американцев», — добавил замглавы МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен уметь работать с Москвой «на обоих фронтах» — с одной стороны, укреплять стратегическую стабильность, с другой — не забывать о вызовах с её стороны.