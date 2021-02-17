Москва, , 11:40 — REGNUM КПРФ подготовила двенадцать законопроектов, призванных возродить экономику России. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи лидеров фракций Госдумы и президента РФ Владимира Путина.

Следите за развитием событий в трансляции: «Владимир Путин встречается с лидерами фракций Госдумы — все новости»

"Год должен быт годом осмысления проблем и годом конкретных действий», — считает Зюганов.

Он заверил Путина в поддержке его стратегических инициатив, речь идет в том числе о том, чтобы Россия вошла в пятерку ведущих экономических держав.

Отдельно Зюганов коснулся выборов.

«Надо все сделать, чтобы выборная кампания не превратилась в гражданскую междоусобицу. Мы готовы к дебатам», — сказал коммунист, указав на то, что телевидение не готово к полноценным политическим баталиям.

Кроме того, он сообщил о натиске чиновников, которые пытаются штрафовать.

«Некоторые увлеклись насчет штрафовать, а некоторые и штрафовать нечем. Это вызывает ненависть у граждан», — сказал парламентарий.

«Навальный — снаряд, но давление будет усиливаться, и оно требует сплочения общества», — добавил он.

Однако сплочению мешают проблемы, в том числе социальные.

Зюганов призвал остановить попытки приватизировать МУПы и ГУПы, уделить особе внимание проблемам демографии, указал на рост неравенства по доходам, технологическое отставание.