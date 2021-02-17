Ново-Огарево, Московская область, , 11:37 — REGNUM Федеральные парламентские выборы играют исключительное значение для страны, и на четырёх крупнейших партиях России лежит особая ответственность в связи с этим. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

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"Федеральные парламентские выборы имеют, безусловно, огромную, исключительную значимость для России, для стабильного, эффективного развития нашего государства», — заявил Путин.

«Люди не просто ждут, а требуют ощутимых, зримых результатов. Причём особая, повышенная ответственность лежит на партиях «большой четвёрки». Опираясь на поддержку миллионов людей, они обязаны задавать тон всей будущей избирательной кампании: вести её в конструктивном, содержательном ключе, демонстрировать глубину и зрелость дискуссии, не просто, извините, ругаться друг с другом, а именно показывать свой подход и свои пути развития страны», — продолжил он.

Особенно важно соблюдать культуру диалога даже с самыми непримиримыми оппонентами, указал он.