Париж, , 11:38 — REGNUM Члены парламента Франции от Союза демократов и независимых и Коммунистической партии назвали «трусостью» неготовность правительства страны репатриировать женщин и детей, удерживаемых в лагерях в Сирии. Об этом в среду, 17 февраля, сообщает Le Figaro.

«Франция, которая называет себя страной прав человека, не может ничего не делать перед лицом такой ситуации», — заявили депутат Национального собрания Пьер Морель-А-Люиссье и сенатор Пьер Лоран в ходе пресс-конференции.

По их словам, около 80 женщин и 200 несовершеннолетних содержаться в Сирии, и правительству, пока что демонстрирующему лишь «трусость» и «бездеятельность», нужно проявить «политическую смелость», чтобы вернуть их на родину.

«Президент Республики заявил в мае 2019 года, что Франция — это нация, которая никогда не бросит своих детей, где бы они ни находились. И тем не менее она их бросает, даже несмотря на то, что им нет и шести лет… Она оставляет их в бесчеловечных условиях, на территории войны, в грязных лагерях, где правят террор и насилие», — заявили политики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля представители французского Национального центра семейной помощи написали письмо супруге президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон с просьбой поспособствовать репатриации женщины, больной раком кишечника и удерживаемой в лагере в Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Супругу Макрона призвали помочь в репатриации гражданки Франции из Сирии