Ново-Огарево, Московская область, , 11:33 — REGNUM Следующий созыв Госдумы должен принять качественное наследство без нерешённых вопросов в законодательной сфере, связанных с поправками к Конституции. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

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«Я уверен, в ближайшие месяцы вы построите свою работу так, чтобы ничего не оставалось на потом. А следующий созыв Думы принял бы от вас качественное наследство без нерешённых, подвешенных на будущее вопросов. Рассчитываю, что благодаря совместной работе всех фракций планы законодательной работы будут реализованы в срок», — заявил Путин.

По его словам, стоящие перед парламентом задачи требуют от всех депутатов, сенаторов вдумчивой, кропотливой работы, взвешенной и объективной оценки ситуации.

«Однако понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссии, подстёгивает межпартийную конкуренцию и политическую активность — здесь нет ничего нового. Всегда у нас так было и везде это происходит», — отметил он.