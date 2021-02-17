Москва, , 11:44 — REGNUM Обращение представителей Львовского областного совета к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание «герой Украины» нацистскому приспешнику Степану Бандере вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 17 февраля в социальной сети Facebook.

«Логично! Пусть мир знает, какие у страны герои», — поделилась своим мнением Tanja L.

Многие пользователи пришли к выводу, что не стоит останавливать руководство Украины от подобных шагов. Они считают, что спустя какое-то время так будет проще выявить сторонников реабилитации нацизма на Украине.

«Гитлеру они тоже присвоят?! Интересно, как на это отреагирует Израиль?», — задаётся вопросом Венир К.

Некоторые пользователи уверены, что всех, кто проголосует за такое решение необходимо заочно арестовать. Они считают, что нельзя давать возможность таким людям спокойно передвигаться по миру.

«За реабилитацию фашизма всех под суд! У людей, кто подпишет закон, есть фамилии и имена. Осудить заочно и ждать, пока не поймаются, выехав в другую страну. По-другому никак», — пишет Nadejda G.

Нашлись и те комментаторы, которые пришли к выводу, что призыв дать Бандере звание «героя Украины» является просто абсурдным. Они указали на то, что данная личность имела гражданство совершенно другой страны.

«Бандера имел гражданство Польши и, сколько уничтожил он их населения, известно только ему. Для Украины полезного он ничего не сделал, а то, что сегодня его преувеличивают, лишь отвлекают людей от насущных проблем. На первом плане людей интересует социально — экономические вопросы», — считает Юрий К.

Напомним, 17 февраля Львовский областной совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде с призывом вернуть звание «герой Украины» Степану Бандере.