Сеул, , 11:32 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён провел 16 февраля телефонные переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в ходе встречи стороны договорились активизировать обмены на высоком уровне с целью дальнейшего углубления двусторонних отношений, а также обсудили ситуацию на Корейском полуострове и другие региональные вопросы.

В ходе переговоров Ван И подтвердил желание председателя КНР Си Цзиньпина посетить Сеул, когда ситуация с пандемией коронавируса улучшится. Стороны договорились продолжить консультации по данному вопросу.

Глава МИД Китая также пригласил южнокорейского коллегу посетить Китай.