Москва, , 11:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о приоритетах работы парламентариев до конца сессии.

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"В законотворческом портфеле сегодня 1222 законопроекта, понятно, что год 2021 особый, учитывая, что пройдут в сентябре выборы в Государственную думу восьмого созыва, это нас обязывает к тому, чтобы мы максимально сосредоточились сейчас на работе и рассмотрели законопроекты, которые ждут наши граждане», — заявил Володин в ходе встречи лидеров фракций Госдумы и президента РФ Владимира Путина.

Приоритетными для парламентариев является реализация послания президента Федеральному собранию.

«Нам остается рассмотреть пять законов, из которых четыре приняты в первом чтении, и мы выйдем на стопроцентное выполнение послания», — сказал Володин, напомнив, что было обозначено 40 пунктов для работы Госдумы.

Еще один приоритет — реализация положений и норм, которые приняты в ходе голосования по Конституции, 20 законов приняты, приняты и изменения в 155 законов.

«Работу планируем завершить в ходе весенней сессии», — сказал он.

«Мы делаем все, чтобы законы, нужные нашей стране, решения, которые ждут граждане, принимались, несмотря на все сложности», — сказал Володин.