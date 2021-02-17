Москва, 17 февраля 2021, 11:26 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о приоритетах работы парламентариев до конца сессии.
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"В законотворческом портфеле сегодня 1222 законопроекта, понятно, что год 2021 особый, учитывая, что пройдут в сентябре выборы в Государственную думу восьмого созыва, это нас обязывает к тому, чтобы мы максимально сосредоточились сейчас на работе и рассмотрели законопроекты, которые ждут наши граждане», — заявил Володин в ходе встречи лидеров фракций Госдумы и президента РФ Владимира Путина.
Приоритетными для парламентариев является реализация послания президента Федеральному собранию.
«Нам остается рассмотреть пять законов, из которых четыре приняты в первом чтении, и мы выйдем на стопроцентное выполнение послания», — сказал Володин, напомнив, что было обозначено 40 пунктов для работы Госдумы.
Еще один приоритет — реализация положений и норм, которые приняты в ходе голосования по Конституции, 20 законов приняты, приняты и изменения в 155 законов.
«Работу планируем завершить в ходе весенней сессии», — сказал он.
«Мы делаем все, чтобы законы, нужные нашей стране, решения, которые ждут граждане, принимались, несмотря на все сложности», — сказал Володин.