Ново-Огарево, Московская область, , 11:26 — REGNUM Законопроекты, направленные на реализацию и развитие положений, закреплённых поправками к Конституции, должны соответствовать тем идеям, которые лежали в основе этих изменений. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

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«Даже в условиях пандемии… я знаю, что и потери есть в депутатском корпусе. И вы не приостанавливали работу ни на одну минуту, постоянно занимались своей прямой обязанностью», — заявил Путин.

«Прошу и дальше под особым контролем всё, что считается приоритетным. Мы все понимаем, насколько важно, чтобы в жизни, на деле всё сработало, как задумано. Чтобы все новые конституционные гарантии в части демографии, здравоохранения, образования, культуры, науки, экономики стали реальным стимулом развития для каждой из этих сфер», — подчеркнул он.

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