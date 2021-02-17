Вашингтон, 17 февраля 2021, 11:21 — REGNUM Бывший постпред США в ООН Никки Хейли является наилучшим выбором в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии США в 2024 году, об этом заявил консультант республиканцев Алекс Кастелланос, сообщает 16 февраля The Hill.
Кастелланос в свою очередь выразил уверенность, что Хейли — надежный вариант, на который можно сделать ставку. Вторым по значимости возможным кандидатом он называл ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона.
Напомним, 12 февраля в издании Politico вышло интервью Хейли, в котором бывший постпред США решительным образом раскритиковала действия экс-президента США Дональда Трампа.