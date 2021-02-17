Москва, , 11:20 — REGNUM Напряжение между НАТО и Россией крайне опасно для всех стран, поскольку увеличивает риск вооруженного столкновения, заявил корреспонденту ИА REGNUMстарший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Видимо, страхи холодной войны оказались всеми забыты. Многие забыли и встречу президентов России и США в 2000 году, где обсуждалось возможное вступление России в НАТО.

Худой мир лучше доброй ссоры. Эта максима очевидна всем, кроме милитаристов. Пандемия COVID-19 показала, что человечество уязвимо, что странам нужна кооперация.

Стоит искать поводы для сближения, переговоров, взаимопомощи. У стран блока НАТО, и у граждан России масса общих проблем. А многие международные связи и так оборваны из-за карантина.

Вместо этого идет создание образа врага, чтобы консолидировать сторонников за счет внешней угрозы. Аналогичные процессы в России лишь усиливают общую напряженность.

Международная безопасность слишком хрупка, чтобы стать поводом для угроз. Как писали братья Стругацкие: «Из всех возможных решений выбирай самое доброе», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия представляет угрозу для всех членов НАТО, включая США, заявил в ходе брифинга официальный представитель Пентагона.

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