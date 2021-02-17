Ново-Огарево, Московская область, , 11:20 — REGNUM Госдуме РФ следует сосредоточиться на принятии неотложных законопроектов, нацеленных на реализацию и правовое развитие положений конституционных поправок. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

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«Сейчас в думском портфеле более тысячи законопроектов. В их числе крайне важные, системные, неотложные. Их необходимо принять при реализации нашей экономической программы улучшения делового, инвестиционного климата, для обеспечения трудовых, социальных прав граждан. И в целом для укрепления российской государственности», — заявил Путин.

По его словам, речь идёт прежде всего о законах, которые призваны обеспечить реализацию и правовое развитие положений конституционных поправок, принятых на общероссийском голосовании.

«По сути это предметная, глубокая и вместе с тем очень тонкая настройка всей законодательной базы. Практически всех отраслей. Здесь уже многое сделано, в том числе принят закон о Государственном совете, ряд других актов. Хочу вновь поблагодарить депутатов всех фракций за содержательное участие в столь значимой для граждан и страны работе», — указал он.

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