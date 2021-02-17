Ново-Огарево, Московская область, , 11:15 — REGNUM Несмотря на пандемию коронавируса, депутаты Госдумы не только не сбавили темп работы, но даже нарастили его. Об этом 17 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

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«Эта сессия подведёт черту, будет закреплять итоги пяти лет действующего депутатского созыва. И сразу отмечу, что все эти годы Дума работает интенсивно и профессионально. В прошлом году в сложных условиях вы не только не сбавили темп, но, можно сказать, и нарастили его», — заявил Путин.

«Вы приняли более 550 законов — это даже больше, чем годом ранее! Там, по-моему, было 530. При этом обеспечили качественную, детальную проработку каждого из этих законопроектов», — отметил он.