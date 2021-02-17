Москва, , 11:12 — REGNUM Санкции Соединённых Штатов не помешают реализовать проект «Северный поток — 2», заявил 17 февраля заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Количество санкционных волн приближается к сотне. Но искомого США изменения нашего курса не происходит», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат выразил сожаление, что Вашингтон не демонстрирует «ни малейшей готовности, что называется, изучать альтернативные пути, как-то договариваться».

«Скорее всего, они не будут этого делать и дальше», — добавил Рябков, уточнив, что проект будет достроен.

Напомним, 16 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация Белого дома пересматривает политику США по отношению к санкциям против «Северного потока — 2», ощутив давление после того, как в начале февраля Германия анонсировала продолжение строительства многомиллиардного проекта.

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