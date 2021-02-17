Москва, , 11:10 — REGNUM Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допущении российских спортсменов к соревнованиям, пусть и без национального флага, можно считать успехом российской стороны. Об этом 17 февраля заявил министр спорта России Олег Матыцин на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Не могу не обойти вниманием борьбу с допингом. Мы знаем, что в конце года спортивным арбитражным судом в Лозанне было принято решение и поставлена точка в длительном споре между Всемирным антидопинговым агентством и Российским антидопинговым агентством. Считаем успешной завершённую работу, несмотря на санкции, которые приняты», — заявил Матыцин.

«Самое главное, что наши спортсмены получили возможность участвовать во всех соревнования, включая Олимпийские игры без каких-либо ограничений», — указал он.

Напомним, что согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года, в том числе на летней Олимпиаде в Токио в 2021 году, зимних Играх в Пекине в 2022-м, а также любых чемпионатах мира.