Степанакерт, , 11:02 — REGNUM Русский язык может быть признан вторым официальным языком в Нагорном Карабахе. Соответствующий законопроект внесён в Национальное собрание Нагорно-Карабахской Республики. Об этом 17 февраля сообщается на сайте законодательного органа страны.

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Авторы законопроекта пояснили, что изменение статуса русского языка обусловлено формированием новой повестки с учётом отношений между Нагорным Карабахом и Россией. Кроме того, для многих жителей региона русский является вторым языком общения.

Закон о признании русского языка официальным подписал президент республики Араик Арутюнян. Как следует документа, официальными языками НКР признаются литературный армянский и русский. Также вводится обязанность при необходимости вести делопроизводство на русском языке.

«Нагорно-Карабахская Республика поощряет публикации, прессу на армянском и русском языках, а также создание учебников, пособий, справочников, научно-методической и научно-популярной литературы на армянском и русском языках», — говорится в проекте изменений в закон «О языке».

Настоящий закон вступает в силу на десятый день после его официального опубликования.