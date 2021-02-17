Сеул, , 11:16 — REGNUM Правительство Южной Кореи обратилось в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой проверить безопасность утилизации радиоактивной воды с выведенной из строя АЭС Фукусима. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, глава департамента МИД Южной Кореи по вопросам изменения климата, энергетики, окружающей среды и науки Чон Ги Ён провел 16 февраля переговоры по данному вопросу с заместителем генерального директора МАГАТЭ по ядерной безопасности Хуаном Карлосом Лентихо.

Известно, что в консультациях также приняли участие представители Комиссии по вопросам ядерной безопасности, министерства науки и информационно-коммуникационных технологий и других международных организаций.

В МИД Южной Кореи подчеркнули, что данная проблема является критической, поскольку она влияет на безопасность и окружающую среду соседних стран.

В Сеуле считают, что МАГАТЭ играет активную роль в обеспечении прозрачности в вопросах проверки безопасности в процессе утилизации загрязнённой воды.

Представитель МАГАТЭ отметил, что понимает важность этого вопроса, и организация будет продолжать работать над тем, чтобы все решения и действия, связанные с удалением загрязнённой воды, принимались надлежащим образом.