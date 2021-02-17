Екатеринбург, , 11:00 — REGNUM Высшая квалификационная коллегия судей РФ инициировал конкурс на вакантный пост председателя Арбитражного суда Свердловской области. Соответствующая информация размещена на сайте коллегии.

Заявления и документы от кандидатов принимаются по 17 марта 2021 года.

Пост стал вакантным после ухода с должности Светланы Цветковой, возглавлявшей арбитраж с 2011 года. И.о. председателя назначили запредседателя Станислав Сидоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, Сидоркин исполняет обязанности председателя Арбитражного суда Свердловской области со 2 февраля 2021 года.

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