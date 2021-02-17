Бали, Индонезия, 17 февраля 2021, 10:50 — REGNUM Миграционная служба на острове Бали депортировала американского гражданина по делу о преследовании, сообщает Antara.
«Иностранец ранее отбывал наказание в государственном центре содержания под стражей после осуждения за жестокое обращение», — заявили в региональном отделении министерства юстиции и прав человека Бали.
Граждан США отсидел восемь месяцев в тюрьме за жестокое обращение.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Испании в Индонезии Хосе Мария Матрес Мансо посетил провинцию Северный Малуку, чтобы обсудить подготовку к прибытию испанского учебного корабля Sebastian El Cano.
Подробнее в материале: Посол Испании посетил индонезийскую провинцию
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