Варшава, , 10:49 — REGNUM Решением проблемы исламского радикализма и террористической угрозы во Франции могло бы стать создание в стране «просвещенной версии ислама». Об этом заявила польский политолог Александра Рыбинская в интервью для Polskie Radio 24.

«Во Франции продолжает расти количество мигрантов из мусульманских стран. При этом, их религиозные взгляды часто радикализируются, что приводит к росту террористической угрозы. Поэтому президент Эммануэль Макрон обеспокоился вопросом, чтобы прибывающие в страну мусульманские священнослужители проходили обязательную переподготовку во Франции, и это оправданно», — заявила Рыбинская.

По мнению эксперта, в конечном итоге процесс европеизации мусульманских мигрантов мог бы включать в себя не только переподготовку имамов с целью пресечения их радикальных настроений, а вообще в создании новой версии ислама — «просвещенной».

Рыбинская отметила, что новая версия могла бы быть более адаптированной для Европы.

«Но это уже наверное поздно. Это надо было делать еще в 20-м веке, когда во Францию приехала первая волна мигрантов из Алжира», — заключила политолог.