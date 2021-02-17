Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Президент США Джо Байден не намерен вмешиваться в расследование против экс-президента Дональда Трампа, которое может начать министерство юстиции страны. Об этом американский лидер заявил 16 февраля во время выступления в городе Милуоки штата Висконсин.

Байден подчеркнул, что никогда не будет указывать министерству юстиции, кого они должны судить, а кого — нет. Он высказывал эту позицию ранее и остаётся привержен ей.

Решение рассматривать дела остается за этим ведомством, а не за мной, добавил американский лидер.

Ранее стало известно, что минюст намерен потребовать отставки федеральных прокуроров, назначенных прежней администрацией США, исключая прокуроров штатов Делавэр и Коннектикут Дэвида Вайса и Джона Дарема. Этим прокурорам прежняя администрация поручила важные расследования, в том числе касающиеся сына президента США Хантера Байдена и слежки за штабом Трампа в ходе его избирательной кампании в 2016 году.

Читайте также: Стартовало уголовное расследование о «вмешательстве» Трампа в выборы

А также: Пелоси объявила о создании комиссии по расследованию штурма Капитолия