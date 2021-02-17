Уфа, , 10:43 — REGNUM Субсидия на сумму 237 млн рублей выделена Башкирии из средств федерального бюджета для софинансирования комплексного развития сельских территорий. Об этом 17 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.

Хабиров уточнил, что эти деньги выделяются из резервного фонда правительства России согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

«В период сокращения доходов бюджета из-за пандемии и снижения налоговых поступлений от «нефтянки» нам эти деньги не лишние», — сообщил он.

Глава региона отметил, что 144,8 млн рублей из этих средств будет направлено на возведение школы (138,3 млн рублей) и участка водопровода в селе Раевский Альшеевского района (6,5 млн рублей). А 92,3 млн рублей планируется направить на водоснабжение села Зилаир Зилаирского района.

«Качество жизни на селе в итоге не должно отличаться от городского, а преимущества в виде хорошей экологии, отсутствия пробок на дорогах, поддержки молодых специалистов на селе неоспоримы», — сообщил Хабиров.

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