Уфа, 17 февраля 2021, 10:43 — REGNUM Субсидия на сумму 237 млн рублей выделена Башкирии из средств федерального бюджета для софинансирования комплексного развития сельских территорий. Об этом 17 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальной сети.
Хабиров уточнил, что эти деньги выделяются из резервного фонда правительства России согласно распоряжению председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
Глава региона отметил, что 144,8 млн рублей из этих средств будет направлено на возведение школы (138,3 млн рублей) и участка водопровода в селе Раевский Альшеевского района (6,5 млн рублей). А 92,3 млн рублей планируется направить на водоснабжение села Зилаир Зилаирского района.
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