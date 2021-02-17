Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Петербургский парламент отказался рассматривать вопрос о снятии запрета на митинги. Такое решение 17 февраля приняло большинство депутатов-единороссов, когда не стало включать соответствующий проект в повестку дня пленарного заседания Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Инициативу пытался внести в повестку «яблочник» Борис Вишневский. Он призвал коллег снять «необоснованный запрет» на публичные акции, который сейчас сохраняется под предлогом борьбы с пандемией, а также разрешить публичные акции на Дворцовой и Исаакиевской площадях, что запрещено в Петербурге уже давно.

На взгляд депутата, такие запреты приводят к жестким задержаниям граждан, которые все равно выходят на публичные акции, в том числе и в этих локациях.

Тем не менее только 11 парламентариев из 48 были готовы обсуждать эту тему на заседании.

Читайте также: Власти Петербурга запретили коммунистам митинговать 23 февраля

Напомним, ранее фракции КПРФ, «Справедливой России» и «Яблока» уже обращались к губернатору Александру Беглову с требованием снять «коронавирусный» запрет на митинги в городе, где уже разрешены спортивные, культурные и прочие массовые мероприятия.

Читайте ранее в этом сюжете: СР и КПРФ в Петербурге требуют снять запрет на политические акции