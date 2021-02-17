Париж, , 10:42 — REGNUM Министерство иностранных дел Франции осудило обстрел района аэропорта Эрбиль в Ираке, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщается в декларации, опубликованной на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

«Франция самым решительным образом осуждает обстрел Эрбиля прошлой ночью, в результате которого погиб один представитель Глобальной коалиции по борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и были ранены несколько человек. Она выражает соболезнования семье погибшего и желает раненым скорейшего выздоровления», — говорится в декларации.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля официальный представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции полковник Уэйн Маротто заявил, что в Ираке в результате ракетного обстрела района аэропорта Эрбиля, где расположена военная база США, один человек погиб и шестеро были ранены.

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