Москва, , 10:35 — REGNUM Совфед принял решение о наделении полномочиями пятерых членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила назначенных членов ЦИК и выразила надежду на тесный рабочий контакт.

Совфед назначил членами ЦИК заместителя председателя ЦИК России нынешнего состава Николая Булаева, председателя избирательной комиссии Орловской области Людмилу Маркину, главу администрации городского округа Красногорск Московской области Эльмиру Хаймурзину, а также членов ЦИК России Евгения Шевченко и Бориса Эбзеева.

Все кандидатуры, участвующие обсуждении, отвечают требованиям, предъявляемым законодательством, имеют необходимый опыт и соответствующее образование, отметили в Совфеде.

«Мы получили предложения от 84 субъектов РФ… Мы внимательно изучили кандидатуры, на заданные вопросы получили исчерпывающие ответы», — отметил глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

В марте 2021 года истекает пятилетний срок полномочий нынешнего состава ЦИК. По закону «Об основных гарантиях избирательных прав граждан» Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро из которых назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, еще пятеро — президентом РФ.