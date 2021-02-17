Оренбург, , 10:30 — REGNUM В Оренбурге 17 февраля на заседание Законодательного Собрания региона Оксана Набатчикова сдала мандат, досрочно прекратив депутатские полномочия, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Политик назвала период депутатства значимым в своей жизни. «Это и опыт, и уроки, и становления меня как политика, как личности, и решения, которые принимались», — сказала она.

Напомним, Оксана Набатчикова входила в фракцию ЛДПР. Отказ от мандата связан с переходом из партии ЛДПР в «Справедливую Россию». Таким образом, в Заксобрании остается 46 депутатов, которые будут работать в таком составе до выборов, запланированных на сентябрь 2021 года.

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